وحذرت وزارة الدفاع الروسية من "أن أي هجمات أو أعمال تخريبية على أراضي روسيا ستقابله زيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف"،

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في موجز صحفي اليوم الجمعة، إن القوات الروسية وجهت ضربات صاروخية خلال الليلة الماضية، وتمكنت من القضاء على مفرزة تتكون من نحو 30 "مرتزقاً" بولنديا في مقاطعة خاركوف، تابعين لشركة عسكرية خاصة، بالإضافة إلى تدمير نقاط تمركز ونقاط دعم وإسناد للقوات الأوكرانية، بحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم.

كذلك استهدفت القوات الروسية الليلة الماضية، بصواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى والتي تم إطلاقها من البحر منشأة عسكرية في ضواحي كييف.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الطيران الروسي العملياتي التكتيكي "دمر 13 منشأة عسكرية لأوكرانيا خلال الليل، من بينها: مستودعان لأسلحة الصواريخ والمدفعية و10 نقاط لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية".

و"في منطقتي غوساروفكا وفولوبويفكا تم استهداف وتدمير نقاط وتمركزات للجيش والمعدات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 3 مراكز دعم و9 مركبات مدرعة ومركبات لأغراض مختلفة" بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، تم تدمير: 132 طائرة، و105 طائرات هليكوبتر، و245 صاروخاً مضاداً للطائرات، و456 طائرة بدون طيار، و2213 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و249 قاذفة صواريخ متعددة، و966 قاذفات مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 2110 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وكانت موسكو أعلنت سابقاً أيضاً أن مدينة ماريوبول باتت تحت شبه السيطرة الروسية التامة، موضحة أن المفخخات تبطئ من تقدم قواتها.

في حين نفى رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو عبر القناة العامة الألمانية "داس إرستي" استيلاء روسيا على ماريوبول، معتبراً أن هذه "الأخبار كاذبة"، موضحاً أن "الروس ينشرون قوات جديدة لكن قوات بلاده لا تزال صامدة".

كما رأى أن "ماريوبول لا تزال مدينة أوكرانية"، معتبراً أن هذا ما يثير غضب روسيا".

وقال في تصريحاته هذه مساء أمس "واضح أن الجيش الروسي ارتكب آلاف جرائم الحرب في هذه المدينة"، مطالباً "المجتمع الدولي بأن يبرهن إنسانيته عبر إنشاء ممرات إنسانية لإنقاذ الأرواح".

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) لحماية سيادة الدولة في روسيا، أندريه كليموف، إن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ستنتهي قريباً.

وأضاف السيناتور: "العملية العسكرية الخاصة الروسية ستنتهي قريباً جداً، ولن نمدها عمداً". وأضاف أنه بمجرد أن نجعل أوكرانيا آمنة لروسيا والعالم بأسره، ونضمن سلامة المختبرات البيولوجية، سنرى ما سيحدث هناك، سنضمن سلامة المنشآت النووية.. بعد ذلك تتوقف المرحلة العسكرية"، مشيراً إلى أن ذلك سيحدث في القريب العاجل.

(م ش)