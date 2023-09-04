​​​​​​​روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين وتدمير 4 زوارق تابعة لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم: "دمرت مسيّرتان أوكرانيتان، في الجو فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، وفوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي".

وذكرت الدفاع الروسية أن: "الطيران البحري لأسطول البحر الأسود دمر فجر الإثنين، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود 4 زوارق عسكرية سريعة من طراز (ويلارد سي فورس) أميركية الصنع (تحمل) مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية كانت تتّجه نحو رأس طرخانكوت الواقع في غرب شبه جزيرة القرم".

يأتي ذلك، فيما قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية إن "هجوماً شنته روسيا بطائرات مسيّرة واستمر لثلاث ساعات ونصف في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في المنطقة تسبّب بأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية وإن الحطام تسبب في اندلاع نيران في عدة مبانٍ".

وقال حاكم المنطقة عبر تطبيق "تليغرام" إنه تم إسقاط نحو 17 مسيّرة، إلا أن بعضها أصاب أهدافه، وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا، مؤكداً أن مستودعات ومباني إنتاج ومعدات زراعية تضررت في عدة مناطق تابعة لإسماعيل.

وقبلها، أعلنت موسكو أنها أسقطت مسيّرة أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها، إضافة إلى مسيّرة ثانية في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسيّة عبر "تليغرام".

وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيّار على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وبدأت كييف هجوماً مضاداً في بداية حزيران، لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا، معلنة مراراً عزمها على استعادة القرم.

(د ع)