​​​​​​​روسيا تعلن دعمها للحوار بين دمشق والكرد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، إن سوريا كانت على مدار مئات السنين بلادا تعايشت فيها بطريقة سلمية وطيبة مجموعات عرقية ودينية مختلفة.

وأوضحت زاخاروفا: "نحن على يقين بأنه يجب الحفاظ على مثل هذه التقاليد التاريخية ومواصلتها بشكل تام. ننطلق في موقفنا من أن الكرد السوريين يمثلون جزءا لا يتجزأ من شعب سوريا".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "انطلاقا من هذا الموقف المبدئي، تؤيد موسكو الحوار الذي يتم إجراؤه بين الكرد ودمشق حول النظام المستقبلي لوطنهم المشترك".

وشددت على أن السوريين هم من يجب أن يقرروا بأنفسهم شكل بلادهم، حتى يشعر كل سكان سوريا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، بأنهم في أوضاع هادئة وآمنة

المصدر:Rt