وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن "نظام الصواريخ S-400 المضاد للطائرات التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية، والذي يشارك في اختبار قوات الرد (لدولة حليفة)، قد وصل إلى بيلاروس".

وأضافت الوزارة: "فور وصول الأطقم الروسية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات إس -400.. ستتولى مهام الدفاع الجوي القتالية كجزء من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق أبلغت وزارة الدفاع أنه تم إرسال كتيبتين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-400 Triumph التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي إلى المنطقة العسكرية الشرقية إلى بيلاروس.

وسيتم الاختبار على مرحلتين، "في المرحلة الأولى، حتى 9 شباط / فبراير، حيث ستجري إعادة انتشار وإنشاء مجموعات من القوات على أراضي بيلاروس، وحماية المرافق الحكومية والعسكرية المهمة والدفاع عنها، وحماية حدود الدولة، كما سيتم تنظيم المجال الجوي، بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار جاهزية وقدرة القوات والوسائل المناوبة للدفاع الجوي لأداء مهام تغطية الأماكن المهمة على أراضي الجمهورية.

وخلال المرحلة الثانية من الاختبار، في الفترة من 10 إلى 20 شباط / فبراير، ستجرى مناورات مشتركة بعنوان "قرار الحلفاء - 2022"، يتم من خلالها قمع وصد العدوان الخارجي، وكذلك مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

وسيتم خلال التدريبات اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة لمنع تغلغل الجماعات المسلحة، وإغلاق قنوات إيصال الأسلحة والذخيرة، وكذلك البحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية ومجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو وصدها وتدميرها".

وستجري التدريبات في ميادين التدريب دومانوفسكي وغوجسكي واوبوز ليسنوفسكي وبريستسكي واوسيبوفيتشسكي وفي العديد من المناطق في جمهورية بيلاروس. ومن المخطط استخدام مطارات بارانوفيتشي ولونينيتس وليدا وماتشوليشي.

(د ع)