​​​​​​​روسيا متخوّفة من التعاون العسكري بين أوكرانيا وتركيا وتهدّد الأخيرة

وتتخوّف روسيا من صفقة محتملة تحصل بموجبها أوكرانيا على طائرات بدون طيار من أنقرة، إذ نقلت وكالة "تاس" الروسية أن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قال، الأربعاء، بعد الخطاب السنوي للرئيس، فلاديمير بوتين، أمام الجمعية الاتحادية، إنّ روسيا ستدقق في احتمال التعاون العسكري والتقني مع تركيا، إذا باعت أنقرة طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا.

ونقلت الوكالة أن المسؤول قال: "عندما سُئل في مؤتمرٍ صحفي، في حال كانت روسيا ستوقف التعاون العسكري التقني مع تركيا، إذا سلمت أنقرة طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا، "سننظر في كل حالةٍ على حدة".

وكانت صحيفة تركية ذكرت في 15 نيسان/ أبريل، نقلًا عن مصدر لم يكشف عن اسمه، أن أنقرة مستعدة لبيع أسلحتها وطائراتها بدون طيار إلى جميع الدول بما فيها روسيا، وأشار المصدر إلى أن أنقرة قد تبيع السلاح "بعد المفاوضات وعند التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين"، لأن الطائرات بدون طيار "لا تستهدف روسيا أو أي دولة أخرى".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرّح في 12 نيسان/ أبريل، تعليقًا على تقارير أن أنقرة قد تبيع طائرات بدون طيار لكييف، وأنّ موسكو حثّت الدول المسؤولة، بما في ذلك تركيا، على "تحليل الوضع وتصريحات نظام كييف العدائية التي لا تنتهي"، وحذّرتها من تأجيج هذه التطلعات العسكرية.

وعام 2019، اشترت أوكرانيا واختبرت طائرات تركية بدون طيار من طراز Bayraktar TB2، وتخطط لتزويدها بذخائر صغيرة ذكية من طراز MAM-L تنتجها شركة Roketsan التركية.

وتصاعد التوتر مع موسكو التي نشرت عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف في كييف من عملية عسكرية واسعة النطاق، إذ تتّهم أوكرانيا روسيا بالبحث عن حجة لغزوها، في حين تؤكد موسكو أنها "لا تهدد أحدًا" منددةً في الوقت نفسه بـ"الاستفزازات" الأوكرانية.

(د ع)