ولازالت إجراءات الحصار على مخيم مخمور (مخيم الشهيد رستم جودي) مستمرة منذ صيف 2019، هذا الحصار الذي أثّر في حياة سكانه الفارين أصلاً من النيران التركية التي دمرت قراهم في شمال كردستان منذ أكثر من عقدين ونصف.

وقد أثار الحصار حفيظة شرائح المجتمع والكثير من الأحزاب والمنظمات المحلية والكردستانية، بيد أن سلطات هولير لم تستجب للنداءات المتكررة لفك الحصار، وهذا ما دفع الكثير من المراقبين السياسيين إلى القول إن الدولة التركية هي التي تقف وراء الإجراء الجائر.

وقالت عضوة الهيئة القيادية لحركة حرية المجتمع الكردستاني روناك مجيد، لوكالة روج نيوز " الحصار المفروض على سكان المخيم، جاء بأمر وتوجيه من الدولة التركية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى الهجمات التي تشنها الدولة التركية بين الحين والآخر على سكان المخيم، وكان آخرها القصف الجوي في 15 نيسان الفائت الذي أسفر عن استشهاد 3 نسوة.

وعزت روناك مجيد صمت الكثير من الأحزاب تجاه ما يتعرض له المخيم، إلى خضوعها لذهنية الحزب الحاكم المسيطر على مفاصل الحكم في الإقليم و المتهم بفرض الحصار.

وعدّت هذا الحصار بمثابة "إبادة"، وشبّهته بالحصار الذي فرضه نظام صدام حسين على جنوب كردستان عام 1991.

(م)