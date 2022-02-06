​​​​​​​روكن أحمد: توسيع المجلس العام لـ TEV-DEM سيشمل التنظيم على مستوى سوريا

وعقد يوم أمس السبت المؤتمر الرابع لحركة المجتمع الديمقراطي، تحت شعار "الثقافة الديمقراطية تتطور بالمؤسسات الديمقراطية"، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

وحضر المؤتمر حوالي الـ 400 عضو/ـة، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، والأحزاب السياسية، وقوات سوريا الديمقراطية، مجلس العشائر العربية - الكردية، والمنظمات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني.

وخلال فعاليات المؤتمر الرابع للحركة، انتخب كل من غريب حسو وروكن أحمد رئاسة مشتركة جديدة لحركة المجتمع الديمقراطي.

أكدت روكن أن أعمال المؤتمر تضمنت الكثير من النقاشات والمقترحات الهامة، وقالت: "جميع النقاشات التي دارت بيننا في المؤتمر أصبحت قاعدة لنا في أن نتخذ قرارات هامة تخص المجتمع، لنتمكن من خلالها من تفادي كافة العوائق والمشاكل التي تواجه مؤسساتنا المدنية في المنطقة، وبناء مستقبل على أساس شعار "الثقافة الديمقراطية تتطور بالمؤسسات الديمقراطية".

وتابعت: " معظم النقاشات والمقترحات التي دارت بين المشاركين في المؤتمر سلطت الضوء على تنظيم المؤسسات المدنية بشكل أكثر ديمقراطية، لأنها تعتبر أساساً لحماية قيم المجتمع".

روكن أحمد أشارت أن انعقاد المؤتمر في المرحلة الراهنة في وقت تتعرض فيه مناطق كردستان وشمال وشرق سوريا لهجمات من قبل الدولة التركية، واستمرار حملة التمشيط ضد خلايا مرتزقة داعش من قبل القوات العسكرية والأمنية، يعتبر رداً على كافة الهجمات الداخلية والخارجية.

'توسيع المجلس العام للحركة سيشمل التنظيم على مستوى سوريا عامة'

وأوضحت إن" مقاومة الحسكة أصبحت الدافع الأساسي لنا في الاستمرار بالنضال، وبالرغم من كافة الظروف، سنتمكن دائماً أن نجتمع معاً للنقاش على تطوير عملنا واتخاذ قرارات من أجل حماية مجتمعنا من الناحية العسكرية والاجتماعية".

وسلطت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، الضوء على القرار الذي أقره المؤتمرون والذي يتضمن توسيع المجلس العام من 64 إلى 80 عضواً، وبيّنت: "في الأعوام الفائتة تمكنا من تنظيم مؤسساتنا ومجتمعنا بشكل أكبر، وأسسنا العديد من المؤسسات الضرورية للمجتمع، وبذلك تم توسيع المجلس تلبية لمتطلبات المرحلة، ولتوسيع التنظيم على مستوى سوريا عامة ".

هذا، واختتم المؤتمر فعالياته، باتخاذ جملة من القرارات التنظيمية، تؤكد عزم الحركة على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتها كحركة مؤسساتية فعالة تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة ، والعمل على تحرير جميع المناطق المحتلة وتأمين عودة آمنة لجميع النازحين إلى ديارهم.

فيما وشدد المؤتمر في قراراته على النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، ودعم ومساندة المبادرة الشعبية لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

(س أ/ آ)

ANHA