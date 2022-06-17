​​​​​​​روكن أحمد: مستعدون لتحرير المناطق المحتلة ما إن سنحت الظروف السياسية لذلك

تصريحات الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرقي سوريا روكن أحمد جاءت خلال انعقاد الكونفرانس الثالث لغرفة المنتجين بحلب.

إعادة أمجاد الشرق الأوسط تتم باتحاد المكونات

وقالت روكن في مستهل كلمتها "إننا نمر بمرحلة تاريخية لأن المؤامرة تحاك ضد شعبنا والشرق الأوسط ككل، لماذا.. لأنها مهد تاريخ البشرية، وقد أصبحت الآن منبع للحرب".

أشارت روكن إلى أنه من أجل إعادة الشرق الأوسط إلى أصله كبقعة لمنطلق البشرية جمعاء، يقول القائد عبد الله أوجلان أنه يجب أن يعود الشرق الأوسط إلى أصله من خلال اتحاد المكونات والتعايش مع بعضها البعض.

كما ونوهت إلى أن القوى المتدخلة لن تستطيع الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا، "لا أحد يستطيع حل هذه الأزمة سوى أبناء الشعب السوري",

وأردفت في هذا السياق "التوحد بين الكرد والعرب هو السبيل الوحيد لتفادي المنطقة من الاحتلال التركي الذي يهدف إلى إبادة الشعوب".

"الخطر الذي يواجهنا هو خطر الإبادة الجماعية"

فيما وأكدت أن ذهنية من وصفتهم بالعثمانيين الجدد تريد مرة أخرى احتلال المناطق وإبادة الشعوب أو إخضاعهم لتمرير أهدافهم في بناء أو استحداث الامبراطورية العثمانية عبر تطبيق الميثاق الملي.

وتابعت في هذا الصدد "علينا ألا ننسى أن اتفاقية لوزان تطبق عامها الـ100 لذلك تريد تركيا أن تعيد أطماعها في احتلال الخط الواصل من حلب إلى الموصل".

التنظيم مفتاح لرد الهجمات

وعن التهديدات التي تطال سوريا بشكل عام قالت روكن "تركيا تجد أن الإدارة الذاتية تشكل خطراً على مستقبلها لكثير من الأمور أهمها مسألة أن مشروعها يهدد بقاء الدول القومية لأن المشروع الذي ينظم حياة المجتمعات والذي يحل مشاكلها على أساس الديمقراطية هو مشروع الأمة الديمقراطية.

وأضافت "من عام 2015 إلى يومنا هذا نجد بأن الدول القومية قد انحلت من كافة الجوانب لذلك يجب أن نصل إلى حقيقة مفادها أن المجتمعات بإرادتها هي الوحيدة التي تستطيع الدفاع عن نفسها".

بينما لفتت روكن الأهمية إلى التنظيم بوصفه مفتاح لرد الهجمات "عدم تنظيم المجتع سيؤدي إلى زواله، في عام 2014 عندما حصلت هجمات على شنكال لم يستطع أحد حمايتهم إلا أنهم الآن بعد تنظيم أنفسهم يقاومون أمام الهجمات ويردونها لا أحد يستطيع حماية شنكال سوى أهلها.

إن سنحت الظروف السياسية ستتحرر المناطق المحتلة

كما تطرقت روكن إلى التهديدات التركية وقالت إنها لا تطال منبج وتل رفعت فقط وإنما تطال كل المنطقة وقالت في هذا الصدد "لدينا القوة الكافية لحماية مناطقنا وتحرير المناطق المحتلة من رجس الإرهاب التركي ومرتزقته، نحن نقولها بشكل طليق إن سنحت لنا الظروف السياسية سنحرر المناطق المحتلة التي تعاني من التغيير الديمغرافي والجرائم المنتشرة تحت إشراف تركيا ومرتزقتها".

منوهةً إلى أن سياسات الدولة التركية واضحة، وهي خلق شرخ بين مكونات المنطقة عبر الفتن لإجهاض المشروع الديمقراطي الذي يطبق بالمنطقة.

وفي نهاية حديثها اعتبرت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي لشمال وشرقي سوريا روكن أحمد أن الشق الأهم الذي يجب أن نسلط عليه الضوء هو الاكتفاء الذاتي من كافة النواحي وعدم الاتكال على أحد في هذا الصدد سوى الشعب، لاستقلالية القرارات من كافة النواحي.

(ك)

ANHA