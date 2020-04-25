​​​​​​​روج نيوز: قوات الديمقراطي الكردستاني تتمركز في ورتي رغم التحذيرات

وبحسب وكالة روج نيوز فإن قوات الديمقراطي الكردستاني لم تنصت إلى التحذيرات، وبقيت تتمركز في المناطق بعد استقدام قوات من البيشمركة التابعة له منذ 18 آذار الفائت.

ويسود حالياً هدوء في ورتي، بيد أن القلق لازال يخيم في نفوس سكان المنطقة الذين أكدوا مراراً أن أي تصعيد أو توتر لا يصب في مصلحتهم، بل إن الدول المحتلة وعلى رأسها تركيا هي المستفيد الأول من هذا التوتر، وهي التي تقف وراء هذا التوتر بهدف احتلال المزيد من أراضي جنوب كردستان.

هذا وكانت منظومة المجتمع الكردستاني قد أشارت في بيان لها قبل نحو أسبوع، إلى أن للحزب الديمقراطي الكردستاني ضالع في عملية استهداف 3 مقاتلين من الكريلا، حيث استشهدوا بقصف تركي بعد عودتهم من مهمة تفاوضية مع الديمقراطي الكردستاني في مقار الأخير في منطقة ورتي، وذلك في اليوم نفسه الذي قصفت فيه الدولة التركية مخيم مخمور للاجئين.

ومن المعروف أن جغرافيا إقليم كردستان تنقسم إلى منطقتي نفوذ، تخضعان للحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني، منذ آخر حرب أهلية وقعت بينهما في تسعينيات القرن الفائت.

إلى ذلك، فقد كثفت الطائرات التركية هجماتها في مناطق شمالية بإقليم كردستان، وطالت عمق الأراضي لتستهدف يوم 15 نيسان الجاري، سكان مخيم مخمور جنوبي هولير، وأسفرت عن استشهاد 3 نساء.

(آ س)