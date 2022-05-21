​​​​​​​روج نيوز: مسيّرة تستهدف سيارة في مخيم مخمور

وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة، استهدفت اليوم السبت، سيارة مدنية في مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) في جنوب كردستان.

والجدير بالذكر أن المخيم قد تعرض في أوقات سابقة، لقصف الطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال التركي لعشرات المرات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال مصدر أمني في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، للوكالة إن القصف الذي طال قرية توتاقلي وأدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخر، كانت تابعة للاحتلال التركي.

هذا واستهدف طائرة مسيّرة قرية توتاقلي في مدينة آغجلر بقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بباشور (جنوب كردستان).

(س ر)