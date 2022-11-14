​​​​​​​روج نيوز: إيران تستهدف قرية في السليمانية وناحية سيدكان في هولير

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي، اليوم الإثنين، أن القصف الإيراني استهدف قرية زركويز التابعة لناحية عربت في السليمانية.

‏وقال المصدر، إن "صاروخين وقعا، قبل قليل، على مقر لأحد الأحزاب الكردية -شرق كردستان في قرية زركويز"، مبينا أن |مصدر القصف هو من الجانب الإيراني".

كما نقلت الوكالة أيضاً عن مصدر محلي، أن القصف الإيراني تجدد على ناحية سيدكان في شمال هولير، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

الجدير ذكره أن إيران قصفت بشكل شبه يومي قضاء كوي ومناطق أخرى في السليمانية وهولير التابعتين لباشور (جنوب كردستان)، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

(س ر)