​​​​​​​روج نيوز: استشهاد عضو المجلس العام لحركة الحرية في هجوم مسلح بالسليمانية 

قالت الوكالة "تعرض عضو مجلس حركة المجتمع الكردستاني (حركة الحرية) والكتاب سهيل خورشيد المعروف باسم ماموستا “شمال” إلى محاولة اغتيال في ناحية كفري التابعة لإدارة كرميان أمام منزله، ما أدى إلى استشهاده على الفور".

يشار إلى مدينة السليمانية في باشور (جنوب كردستان) قد شهدت عدة محاولات اغتيال أخرى، أبرزها اغتيال عضو لجنة عوائل شهداء حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، شكري سرحد، الذي تعرض أيضاً إلى هجوم مسلح في مدينة السليمانية بتاريخ الـ17 من أيلول 2021.

كما استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة في قضاء كلار بمدينة السليمانية، في 17 حزيران 2022، ما أسفر عن استشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي و3 آخرين.

(س ر)