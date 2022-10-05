​​​​​​​روج نيوز: المدفعية الإيرانية تعاود قصفها على بالكايتي وبرادوست في باشور كردستان

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي أن المدفعية الإيرانية قصفت مجدداً محيط بربزينا وبنبريزان التابعتين لناحية سيدكان في منطقة برادوست، مشيراً إلى أن القصف طال أيضاً مناطق المحيط بجبل هلغورت في منطقة بالكايتي.

وتسببت الهجمات الإيرانية بأضرار جسيمة في منطقة برادوست.

وتزامنت هذه الهجمات مع هجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان، والتي أدت إلى إفراغ عدة قرى في المنطقة.

يشار إلى أن منطقتي برادوست وبالكايتي تتعرضان منذ أكثر من 12 يوماً على التوالي للقصف المدفعي الإيراني.

وشنت طائرات مسيّرة مفخخة إيرانية، الأربعاء الماضي، هجوماً على مقرات الأحزاب الثلاثة لتجمع شرق كردستان في منطقة زركويز القريبة من السليمانية، وقضاء كويه التابع لهولير.

وأدى القصف الإيراني المتواصل منذ عدة أيام على مناطق في السليمانية وهولير إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.

(س ر)