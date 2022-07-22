​​​​​​​روج نيوز: الاحتلال التركي يجدد قصفه على قرية برخ في دهوك

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي، اليوم الجمعة، "بتجدد القصف التركي المدفعي على قرية “برخ” في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، وذلك بعد يومين على ارتكابه مجزرة بحق السياح والتي راح ضحيتها 9 شهداء وإصابة 22 آخرين".

وأضاف المصدر إن "المدفعية التركية قصفت قرية برخ والمناطق المحيطة بالمدفعية".

وأشار المصدر إلى أن جيش الاحتلال التركي مازال يقصف المنطقة بالمدافع.

واستهدف جيش الاحتلال التركي، ظهر يوم، الأربعاء الماضي، مجموعة من السياح بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وبعد المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في زاخو بحق المدنيين، طالب زعماء ورؤساء حركات وأحزاب وقوى سياسية عراقية الحكومة العراقية باتخاذ خطوات فعلية تجاه الجرائم التركية وإيقاف اعتداءاتها".

(ف)