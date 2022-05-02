​​​​​​​روج نيوز: الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي يستقدمون مرتزقة سوريين لمحاربة الكريلا

أفادت وكالة روج نيوز نقلاً عن مصادر خاصة بأن دولة الاحتلال التركي استقدمت نحو 5 آلاف مرتزق من المناطق المحتلة في سوريا إلى إلى باشور (جنوب كردستان)؛ لمحاربة قوات الدفاع الشعبي، مشيرة إلى أن المرتزقة تمركزوا في مراكز ونقاط قوات ما يسمى "زيرفاني" التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 18 نيسان المنصرم هجمات واسعة على مناطق زاب وآفاشين بمشاركة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورغم محاولات الاحتلال التركي للسيطرة على المنطقة، إلا أن مقاتلي الكريلا أفشلوا جميع محاولاته.

ومنذ بدء الهجمات على مناطق زاب وآفاشين، قتل ما لا يقل عن 280 من جنود الاحتلال التركي فضلاً عن إصابة العشرات، كما أعطبت قوات الكريلا عدداً من مروحيات الاحتلال التركي وأسقطت عدداً من مسيّراته.

وأشارت الوكالة إلى أن المرتزقة الذين جلبتهم دولة الاحتلال التركي إلى باشور (جنوب كردستان) سبق وأن حاربوا إلى جانب الاحتلال التركي في عفرين وسري كانيه وكري سبي ومناطق أخرى في سوريا بينهم مرتزقة "جبهة النصرة، الإخوان المسلمين، تحرير الشام، أحرار الشام بالإضافة إلى مرتزقة من الجيش السوري الحر".

وعبر المرتزقة من مناطق خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتمركزوا في نقاط ومراكز قوات ما يسمى "زيرفاني"، فيما سيستخدمون ملابس البيشمركة وبعدها سيتم إرسالهم إلى مناطق الاشتباكات مع الكريلا ومن ثم اتهام قوات الكريلا بمحاربة البيشمركة، حسب الوكالة.

(ف)