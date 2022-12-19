​​​​​​​روج نيوز: 89 أسرة إيزيدية عادت إلى شنكال  

وقال مدير ناحية تل عزير في قضاء شنكال، خوديدا جوكي، للوكالة، إن "89 عائلة إيزيدية عادت اليوم الإثنين من مخيم سردشت في جبال شنكال إلى ناحية تل عزير؛ بمساعدة الإدارة الذاتية وبعض المنظمات الإنسانية".

يأتي ذلك، بعد تأمين الإدارة الذاتية الديمقراطية في قضاء شنكال وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية؛ المستلزمات اليومية وتهيئة البنية التحتية في بعض القرى والمدن، حسب الوكالة.

الجدير بالذكر أن تحرير القضاء من قبل قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة والقوات الإيزيدية، وتشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية فيما بعد؛ كان عاملاً مشجعاً للعودة إلى شنكال رويداً رويداً.

وكان الآلاف من أبناء المجتمع الإيزيدي، نزحوا عن مناطقهم؛ إبان هجمات مرتزقة داعش على شنكال في آب عام 2014 ، فضلاً عن عمليات القتل والخطف للآلاف على يد المرتزقة.

(س ر)