​​​​​​​روهات خليل: نظام التقييم يضمن للطلاب جميع مستحقاتهم

أصدرت هيئة التربية والتعليم في الـ 4 من شهر كانون الثاني الجاري تعميماً ألغت بموجبه العمل بقرار الامتحانات النهائية المركزية للشهادتين الإعدادية والثانوية، والاعتماد بدلاً عن ذلك على نظام التقييم في تحديد مستوى الطلاب.

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة روهات خليل كشفت عن أسباب تغيير نظام تقييم الطلاب، وقالت في ذلك: "اتخذنا هذا القرار استناداً إلى مبدأ أن ينال الطالب كامل حقوقه من خلال اعتماد نظام التقييم. من خلال نظام التقييم يظهر مستوى الطلاب بشكل أفضل، كما يساهم بشكل أكبر في ارتباط الطلاب بالمدرسة والدروس".

وبحسب نظام التقييم الذي اعتمدته هيئة التربية والتعليم، يتم تقييم مستوى وأداء الطلاب من خلال عدة نشاطات منها السلوك، والوظائف المنزلية، والمشاريع وحلقات البحث وكذلك مستوى مشاركة الطلاب في الدروس إضافة إلى الامتحانات الشفهية والكتابية. كما أن نظام التقييم يتضمن أيضاً احتمال رسوب الطلاب.

’نظام الامتحانات النهائية المركزية كان مجحفاً بحق الطلاب‘

ونوهت روهات خليل إلى أن الهيئة اعتمدت في العام الدراسي 2020 – 2021 نظام الامتحانات المركزية النهائية، وقالت إن التجربة كانت ناجحة، وأضافت : "ولكننا رأينا أن نظام التقييم أكثر جدوى، لأن الطلاب يفقدون حقوقهم من خلال الامتحانات المركزية النهائية، كما يجعل الطلاب يعتمدون بشكل أساسي على الدراسة في الصفين الـ 9 و الـ 12، فيما يهمل باقي الصفوف الانتقالية. ورأينا أن الامتحانات المركزية النهائية مجحفة بحق الطلاب".

ولكي لا تضيع جهود الطلاب خلال الصفوف الانتقالية خلال تقييم الطلاب، يتم جمع علامات هذه الصفوف جميعاً وتقسيمها على 3 وفي نهاية العام يضاف إليها علامات الصفين الـ 9 و 12.

حول أسباب التأخر في اعتماد نظام التقييم حتى العام 2022 قالت روهات خليل: "المعلمون يعتمدون أساساً على نظام التقييم من بداية العام وحتى النهاية، ولكن تأخر اتخاذ القرار بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، ولذلك سوف يتم تمديد فترة ما قبل الامتحانات النهائية".

’أسئلة الامتحانات في نظام التقييم لن تكون موحدة‘

وحول إعداد أسئلة الامتحانات لصفوف الشهادتين الإعدادية والثانوية قال روهات خليل إن أسئلة الامتحانات لن تكون مركزية وإن معلمي الصفوف في كل مدرسة سيضعون الأسئلة الخاصة بصفوفهم.

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل تطرقت أيضاً إلى نظام الدراسة الحرة، وقالت: "بالنسبة لهم ستكون الامتحانات النهائية بالنسبة لهم موحدة ومركزية، لأنه ليس لديهم تقييم في المدرسة". وحول الشروط المطلوبة لانتقال الطلاب من الصف التاسع إلى العاشر قالت روهلات خليل إن الموضوع قيد الدراسة ولم يتم البت فيه بعد.

ويبلغ عدد المعلمين في مدارس شمال وشرق سوريا في عام 2022 نحو 18 ألف معلم. فيما يبلغ عدد الطلاب نحو مائتي ألف طالب منهم نحو 6 آلاف في الصف التاسع و نحو 3400 طالب وطالبة في الصف الـ 12.

(ك)

ANHA