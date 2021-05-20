​​​​​​​روحاني: الغرب وافق على رفع كل العقوبات

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أن الدول المشاركة في مفاوضات تجديد الاتفاق النووي مع إيران، اتفقت على رفع جميع العقوبات الرئيسة عن إيران، بحسب ما أوردته صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال روحاني خلال حفل افتتاح مشاريع البتروكيماويات عبر الفيديو كونفرنس: "لقد اتخذنا خطوة كبيرة وتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".

وأضاف: "اتفقت جميع الأطراف في المحادثات على رفع جميع العقوبات الرئيسة المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي وما إلى ذلك". لافتًا "اتخذنا الخطوة الرئيسة وناقشنا التفاصيل، وتم التوصل إلى اتفاق رئيس، وهناك قضايا نناقشها للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وبحسب روحاني فإنه "على الرغم من أن العقوبات تسببت بمشاكل كبيرة للاقتصاد الإيراني، إلا أنها لم تستطع وقف النمو الاقتصادي الإيراني كما يظهر من تدشين المشاريع الكبرى في ظل العقوبات".

(م ش)