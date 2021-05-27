​​​​​​​روحاني يؤكد الاتفاق على رفع واشنطن بعض العقوبات الرئيسة عن إيران

وقال روحاني، في كلمة خلال افتتاح مشاريع ثقافية اليوم: "تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسة عن بلادنا ولكن مازال هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل".

وأضاف: "كان يمكن للعقوبات أن ترفع، لكن كان يجب أن يتم ذلك بالإجماع ونحن من طلب رفع العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة".

وأكد مسؤولون إيرانيون، يوم أمس الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الأساسية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وطالبوا الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن بلادهم.

وفي السياق ذاته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين بمحادثات فيينا، عباس عراقجي، إلى إصرار الدول الأعضاء بمفاوضات فيينا على إنهاء المفاوضات بعد التوصل لنتائج إيجابية، لافتًا إلى إحراز تقدم مهم في المفاوضات رغم وجود بعض القضايا العالقة.

وأضاف: "في الجولة الخامسة التي بدأت أمس من مفاوضات فيينا، تمكنا من إحراز تقدم مهم، لكن بعض القضايا المهمة ما زالت دون حل، وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك قضايا مهمة لم يتم حلها".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ورفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق، واستعادة للالتزام بالاتفاق.

(د ع)