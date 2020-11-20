​​​​​​​رتل جديد للاحتلال التركي يدخل إلى ريف إدلب

وبحسب المرصد السوري يتألف الرتل مما يزيد عن 20 آلية، تحمل معدات لوجستية وكتل إسمنتية، واتجه نحو نقاط الاحتلال العسكرية في ريف إدلب.

ومع استمرار تدفق أرتال الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7440 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10775 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

(ي ح)