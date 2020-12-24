​​​​​​​رسميًّا...اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر تُسجَّل في الأمم المتحدة

أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية، أنّه تمّ نشر الاتّفاقية التي وُقّعت في 6 آب/ أغسطس من هذا العام للترسيم الجزئي للحدود البحرية بين اليونان ومصر في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، اليوم الخميس، من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة.

وبموجب الاتّفاقية، تُحدّد المنطقة الاقتصادية الخاصّة شرق البحر المتوسط​​، والتي بدورها تمنح البلدين حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية يونانية: إنّ أهمية هذا الإجراء تكمن في السرعة التي حدثت بها، وكذلك كون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة هو فولكان بوزكير، وهو مواطن تركي.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أنّ نشر الاتّفاقية من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التّأخير في نشر الاتّفاق الموقّع بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا في تشرين الأول/نوفمبر 2019، هو نتيجة جهد طويل من قبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وأضافت إنّه كانت هناك اتّصالات منتظمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

هذا والتقى ديندياس مع المسؤول البرتغالي الأعلى، ثلاث مرات، في الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، مرتان في جنيف وآخرها في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتعتبر هذه الصفقة أوّل صفقة يتمّ نشرها حول ترسيم حدود المناطق البحرية بين اليونان ودولة مجاورة منذ أربعة عقود، كما ومن المرجّح أن يتمّ نشر اتّفاقية مماثلة موقّعة مع إيطاليا بمجرّد دخولها حيز التنفيذ.

(م ش)