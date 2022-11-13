​​​​​​​رسمياً.. تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تصدره الانتخابات التشريعية.

وحصل نتانياهو على توصيات 64 عضو بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في كتلته اليمينية الدينية (الليكود، شاس، يهدوت هتوراة، القوة اليهودية والصهيونية الدينية).

في المقابل اقتصر عدد الذين فوّضوا هرتسوغ تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد تشكيل الحكومة على 28 نائباً.

وكان لابيد قد أطاح بنتانياهو في يونيو/ حزيران 2021 من السلطة من خلال ائتلاف جمع أحزاباً من اليمين واليسار والوسط ومن العرب، ما وضع حداً لولاية هي الأطول في تاريخ إسرائيل شغل خلالها نتانياهو المنصب من العام 1996 وحتى العام 1999 ومن ثم من العام 2009 وحتى العام 2021.

وسيكون أمام نتانياهو 28 يوماً لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يوماً إضافية إذا لزم الأمر.

(د ع)