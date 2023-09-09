​​​​​​​رسمياً.. الاتحاد الأفريقي عضواً في مجموعة العشرين

أصبح الاتحاد الأفريقي رسمياً، اليوم، عضواً في مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمة للمجموعة انطلقت اليوم، في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية بالقمة: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين"، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ومجموعة العشرين (G20) هي منتدى دولي يجمع بين أكبر اقتصادات العالم المتقدمة والناشئة. تأسست عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، قبل أن تتم ترقيتها إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2007.

(د ع)