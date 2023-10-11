​​​​​​​رصّ الصفوف والتكاتف عهد المواطنين في وجه الهجمات التركية

قابل هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، ردود فعل واسعة بين عمليات نوعية لقوات سوريا الديمقراطية، وأخرى عبر فعاليات ونشاطات رافضة ومنددة واسعة النطاق، ولاقت الشجب.

حيث يؤكد المواطن عيسى عتّه على تصعيد نضالهم ضد الهجمات التركية على مناطقهم والانتقام لدماء الشهداء.

فيما أكد علي الأحمد، أن "هجمات الاحتلال التركي تهدف إلى تهجير الأهالي؛ لذا لن نبرح مكاننا ولن نترك أرض الوطن للمحتلين وهجماته لن تكسر إرادتنا ومقاومتنا".

وشدد "بتكاتفنا سنبني ما هدمه الاحتلال والنصر سيكون حليفنا".

ومن جهتها، شددت زهرة حسين على تمسكهم بالمقاومة على خط الشهداء، وبالمكتسبات التي تحققت بفضل تضحياتهم، وعاهدت بتصعيد النضال حتى تحقيق النصر.

وأوضح خالد عبد الله أن "هجمات المحتل التركي تستهدف المؤسسات والمحطات الحيوية، ولمجابهة هذه الهجمات لن نقف مكتوفي الأيدي وسننتقم".

من جانبه، شجب المواطن عبد السلام عبدي ازدواجية المعاير لدى القوى الدولية، واعتبرهم "مشاركون في الإبادة التي تشن ضدنا"، وبين: "لن نعتمد على أي قوى في الدفاع عن مناطقنا، لأننا سنحمي مناطقنا بالتكاتف مع قواتنا العسكرية".

في السياق، أدان الأهالي وإداريون في الطبقة هجمات الاحتلال التركي حيث أدان محمد الجاسم هذه الجرائم والانتهاكات بحق شعب المنطقة وأكد "استمرار صمت القوى الدولية شراكة للاحتلال في هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والموارد الطبيعية والثروات الباطنية".

وطالب الجاسم بفرض حظر جوي على المنطقة ومحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه.

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة ليلى المحمد: "لقد تزامن الهجوم على شمال وشرق سوريا مع الهجوم على الكلية الحربية في حمص وكلنا نعلم أن المنفذ الحقيقي لهذا الهجوم هو الاحتلال التركي المجرم؛ بهدف إطالة أمد الأزمة السورية وسط صمت دولي".

وفي الختام شددت ليلى المحمد "مهما فعلت دولة الاحتلال التركي وشركائها لن تنال من إرادتنا وعزيمتنا وسنحقق النصر".

في هذه الهجمات غير الإنسانية بحق شعوب المنطقة، قالت:" لقد وصلت حداً لم يعد احتماله أو السكوت عنه ونحن جاهزون لخوض المعارك واحدة تلو الأخرى بعزيمة وإرادة لا تقهر حتى تحقيق انتصارنا على فاشية العصر".

(كروب/ف)

ANHA