​​​​​​​رصاص مجهولين يقتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق في درعا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 من عناصر فرع الأمن السياسي برصاص مجهولين في محافظة درعا، حيث تعرضوا لكمين فجر اليوم الجمعة، وذلك على طريق غباغب ضمن القطاع الشمالي من ريف درعا.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من حزيران/ يونيو 2019 حتى يومنا هذا 984 هجمة واغتيال.

فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 666، وهم: 185 مدنيًّا بينهم 12 مواطنة، و18 طفلًا، إضافة إلى 310 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع قوات الأمن، و120 من "مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات"، و24 من المجموعات السورية التابعة لـ "حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 من ما يُعرف بـ "الفيلق الخامس".

(ش ع)