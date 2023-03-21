​​​​​​​رسالة نوروز من قيادة قوات تحرير عفرين

.قرأت رسالة قيادة قوات تحرير عفرين، اليوم، في نوروز مقاطعة الشهباء

وجاء في الرسالة: "من كاوا الحداد إلى مظلوم دوغان، ومن زكية آلكان إلى رهشان دميرل، ومن بيريفان إلى روناهي، ومن كاركر إلى آفيستا وأخيراً روكن وسارا الذين زرعوا رصاصاتهم في قلب العدو، لم تنطفئ شعلة الانتفاضات من اجل الحرية في كردستان.

أمثال كاوا العصر الذين يسيرون على طريق القائد آبو، مظلوم دوغان، وعكيد، وزكية، وجاران، يقاومون في جبال الحرية، وخاصة في زاب، وحوّلوا أجسادهم لدروع وهزموا الموت.

مقاتلو الحرية الذين زرعوا الخوف في قلب العدو، أصبحوا ضمانة لكردستان ويهزمون "ضحاك" مرة أخرى. نحن رفاق درب كاوا العصر، نحن مقاتلو حرية عفرين، والتزاماً منا بالعهد الذي قطعناه للشهداء، سنواصل النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وتحرير عفرين.

شعلة الانتفاضة ستواصل إنارة درب شعبنا، وعلى هذا الأساس، نبارك نوروز على القائد عبد الله أوجلان، وشهداء الثورة، والشعب الكردي الوطني، وجميع رفاق دربنا، نوروزكم مبارك".

(م)