​​​​​​​رسالة من ماكرون إلى الجيش اللبناني: أنتم صمّام أمان لبنان

وجاءت زيارة "لوكوانتر" إلى لبنان للتّعويض عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي ألغاها بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولن تشمل في هذه الزيارة أجندة مواعيده أيّ نشاط باتّجاه الرسميين السياسيين، لتقتصر على اللقاء الذي عقده اليوم مع قائد الجيش، بطلب مباشر من ماكرون.

ونقل لوكوانتر رسالة خاصّة من الرئيس الفرنسي، فحواها، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع لـ"المركزية" إصرار الدولة الفرنسية على اعتبار الجيش بقيادته الحالية صمّام أمان للبنان.

وأكّدت الرسالة على الوقوف الدّائم والمستمرّ لفرنسا إلى جانب الجيش ومدّه بالدّعم اللازم.

واللّافت أنّ لوكوانتر زار لبنان منذ شهر خصّيصاً لتقليد قائد الجيش أرفع وسام فرنسي لشخصية غير فرنسية في احتفالية على متن الفرقاطة الفرنسية اكونيت.

وتأتي زيارة لوكوانتر إلى مقرّ قيادة الجيش في اليرزة، للتّأكيد من الجانب الفرنسي على استمرار دعم الدولة الفرنسية للمؤسسة العسكرية في ظل التّجاذبات السياسية القائمة، التي لا تراعي حساسية المرحلة البالغة الدّقة التي يمر فيها لبنان.

وتعوّل فرنسا على دور الجيش في هذه المرحلة بالذات، ومن هذا المنطلق أثار لوكوانتر الموقف الفرنسي الذي يشدّد على أهمية المحافظة على استقرار لبنان، وترى تحديداً أنّ المؤسسة العسكرية تمثّل العنصر الأساسي لهذا الاستقرار، كونها ملتزمة بإعلاء مصلحة الوطن على أيّة مصالح سياسية أخرى.

وكشف لوكوانتر خلال لقائه جوزيف عون عن مساعدات مالية وعينية للجيش اللبناني، متناولاً القرار الاستراتيجي لبلاده في اعتبار الجيش اللبناني العمود الفقري الحقيقي للبلد، لذا "إنّ دعم القائد عون يُعتبر دعماً لمصالح الوطن والشعب اللبناني على حدّ سواء".

(ز غ)