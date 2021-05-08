​​​​​​​رسالة من لجنة المرأة في   KNK إلى الأمين العام للناتو

وقالت لجنة المرأة في رسالتها إنها أطلقت حملة تواقيع، إدانةً لهجمات الاحتلال التركي على باشور كردستان المستمر منذ 24 نيسان/ أبريل 2021 أي في يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات التي بدأت في ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن هي رسالة للشعب الكردي مفادها أنه سيبيد الكرد أيضًا، وقالت: "الناتو لديه القدرة على حل المشاكل، وتتمثل مهمته في صنع السلام والحفاظ عليه، لكنه ظل صامتًا 70 عامًا إزاء محاولات الاحتلال من قبل تركيا، التي هي عضو فيه".

وأضافت "تركيا ليست محتلة فقط، بل إنها تقتل النساء داخل تركيا وخارجها وفي الأراضي المحتلة (كري سبي وعفرين وسري كانيه)، وتتم عمليات الاغتصاب والاعتداء والسرقة والاختطاف ضد النساء، وسياستها تتعارض مع قواعد الناتو وهي تنتهك هذه القواعد علانية.

وعلى هذا الأساس، نحن النساء الكرديات ندعو الناتو إلى إلزام الدولة التركية بالتقيد بقواعد الناتو التي تنتهكها.

لذلك أطلقنا حملة التواقيع في 7/5/2021وستستمر مدة أسبوعين، وبعد ذلك سترسل التوقيعات إلى الأمين العام للناتو.

ورابط حملة التوقيع هو:

https://www.change.org/p/jens-stoltenberg-stop-the-turkish-stat-s-genocide-and-femicide-of-the-kurds?recruiter=1031472288&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_28758775_en-CA%3A1&recruited_by_id=e7d89bc0-294b-11ea-8f0f-49847613c500

(س و)