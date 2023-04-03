​​​​​​​رسالة لتركيا.. قبيل اجتماع موسكو الرباعي

أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق ببدء مباحثات وفد (السوري والإيراني)، اليوم، في مقر السفارة السورية في موسكو، وذلك تحضيراً للقاء الرباعي بين (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) والذي سينطلق غداً الثلاثاء في روسيا.

والتقى أيمن سوسان معاون وزير الخارجية بحكومة دمشق في موسكو قبل ظهر اليوم، علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة.

ودار الحديث خلال اللقاء حول الجوانب المتعلقة بالاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين، بحسب وكالة تابعة لحكومة دمشق.

ولفتت الوكالة إلى أن "وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة حول التأكيد على احترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وإنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية".

(م ش)