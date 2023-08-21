​​​​​​​رسالة لـPDK: اتخذ قراراً إما أن تكن كالضحاك الفاشي أو مثل كاوا الحداد وخضر باشا

أصدر اتحاد الديمقراطيين العلويين FEDA، اليوم، بياناً كتابياً، أوضح فيه أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يجب أن يقف إلى جانب الشعب الكردي وتواقي الديمقراطية، بدلاً من وقوفه إلى جانب دولة الاحتلال التركية القاتلة والقمعية، وبدلاً من اقترابه من الحركة السياسية الكردية والشعب الكردي بمحاولات عدائية.

ونوّه اتحاد الديمقراطيين العلويين إلى أن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني لا ينتهجون الوحدة الوطنية الكردية من أجل سلطتهم ومصالحهم الخاصة.

ودعا اتحاد الديمقراطيين العلويين الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى عدم "الانجرار خلف دولة الاحتلال التركية القاتلة"، وأن يشكل وحدته مع الشعب ومعتقدات مختلفة في كردستان.

وقال: "إذا كان سيظل جزءاً من الحرب الوحشية والقذرة لدولة الاحتلال التركية ودعمها في المنطقة، حينها سيدفع ثمناً لخيانته هذه، وفي الوقت نفسه سيتسبب في فقدان مكانة حكومة إقليم كردستان التي اكتسبها شعبنا بجهود عظيمة".

وأوضح اتحاد الديمقراطيين العلويين: "بإيماننا سيتكلل نضالنا الفدائي الكردي بالنصر، وندعو الجميع لاتخاذ مكانهم إلى جانب النضال من أجل الحقوق والعدالة". وقال ايضاً: "وعلى هذا الأساس، ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى اتخاذ قرار، فإما أن يكون كالضحاك الفاشي، أو يكون كالرياديين الكرد كاوا الحداد، وبير سلطان، خضر باشا".

(أ ب)