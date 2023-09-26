​​​​​​​رسالة الشهيد سيد آفران في منزل القائد عبد الله أوجلان

استشهد الكاتب والصحفي الثوري الشهيد سيد آفران، الذي عمل لسنوات طويلة في مجال الإعلام، في 22 أيلول بعد صراع طويل مع مرض القلب.

وتجوّل الصحفي آفران في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا خلال السنوات الماضية؛ أبرزها مدينة كوباني التي زارها مرات عديدة وعمل فيها.

الشهيد سيّد، زار منزل القائد أوجلان في قرية علبلور غرب مدينة كوباني؛ وهو منزلٌ مكث فيه القائد أثناء عبوره من شمال كردستان إلى روج آفا لأول مرة، وأمضى فيه قرابة 3 أشهر، ويعرف اليوم بـ"منزل القائد".

في الـ 17 من كانون الثاني من العام 2022 كتب آفران رسالته إلى القائد أوجلان، وقد حصلت وكالتنا على نسخة من الرسالة التي جاء فيها:

"أعتقد أن العيش بمشاعر لا يمكن وصفها بهذا الشكل.

قبل 43 عاماً لو تحدثنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا والأجزاء الأربعة من كردستان؛ أننا سنعيش ثورةً في قلب ثورة لم يكن ليصدقنا أحد، حتى أنهم كانوا سيصفون ذلك بالجنون.

ها هنا، وقبل 43 عاماً وفي هذا المنزل بالتحديد، بدأت قاعدة هذه الثورة.

أحد الأماكن التي قصدها القائد آبو عند عبوره إلى كوباني هو هذا المنزل، ومن هنا بدأ بصياغة خطوات الثورة خطوة بخطوة.

العيش بمشاعر لا يمكن وصفها؛ والتي تسعد الإنسان هي هذه.

تحياتي

سيّد آفران

2022.01.17 "