وأبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون السياسية، ديفيد هيل، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، أنّ توقيع تعديل المرسوم 6433 المتعلق بتوسيع الحدود البحرية سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية على لبنان.

كما شدّد هيل خلال لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة على أنّه "لا بدّ من التعاون إذا أردنا أن تُنفّذ الإصلاحات، لأننا وحلفاءنا قلقون من فشل الساسة اللبنانيين بإجراء إصلاحات".

وأضاف: "اليوم لم يتم إحراز أي تقدّم في حين يعيش اللبنانيون معاناة اقتصادية، وعلى القادة اللبنانيين أن يقوموا بتشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات".

ومن جهته، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، أشار إلى أن "الموفد الأميركي، ديفيد هيل، أوضح مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة لملفات الشرق الأوسط ولبنان، والتي هي أقرب لمفهومنا".

وعن عدم توقيع رئيس الجمهورية، ميشال عون، على تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحريّة تزامنًا مع زيارة هيل، قال وهبة: "رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، لا يقدّم هدايا على حساب مصالح لبنان".

زيارة هيل إلى لبنان وجولاته على المسؤولين، سبقت وصول رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى روسيا للبحث في الشأن الحكومي، في إشارة إلى أن المساعي لن تتعارض، بل أنّ الأوضاع كلها في مرحلة ترقّب وانتظار الموعد الحاسم للضوء الأخضر، الذي سيحل الأزمة السياسية اللبنانية.

(ز أ)