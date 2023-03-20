​​​​​​​رسائل نوروز اليوم في باكور: العنوان هو إيمرالي.. سننتصر بالمقاومة

تستمر الاحتفالات بنوروز 2023 في باكور (شمال كردستان) وقد أقيمت اليوم، في 7 مراكز تحت شعارات "نوروز في كل مكان والحرية في كل زمان" و "الحرية لأوجلان"، وهي جولميرك، آكري، قرس، أردخان، ناحية دب (قره قوجان) في آلعزيز، ناحية ملاذكر في موش، ناحية قريازي في أرضروم.

شاركت النساء والشبيبة بشكل لافت في هذه الاحتفالات التي أطلقت فيها شعارات: "يحيا القائد آبو"، "لا حياة بدون القائد"، "سننتصر بالمقاومة"، "حزب العدالة والتنمية لص"، "استقيل يا أردوغان"، وترديد نشيد “Çerxa Şoreşê” أي "رحى الثورة".

شارك الآلاف بزيهم الكردي في احتفالية نوروز بجولميرك والتي أقيمت على منحدر جبل سيمبي في أوتوغارا بالمدينة، حيث تزينت بأعلام حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الأخضر اليساري.

كما لم تفتح بعض النقابات أبوابها، وارتدى القائمون على احتفالية نوروز ملابس سوداء حداداً على أرواح ضحايا زلزال مرعش.

تمحورت معظم الكلمات حول العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وأهمية نضال الحرية والمقاومة، وأشارت إلى أنه وخلال تصعيد نهج المقاومة سيتم المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن العزلة، وقالت الكلمات: "الشعب الكردي لم يحنِ رأسه ولن يحنيه. سندحر المتسلطين".

ولفتت الكلمات الانتباه إلى أن الحل الوحيد للقضية الكردية يبدأ من إيمرالي، مشيرة إلى أنه بالنضال وتصعيد المقاومة سيتم إنهاء العزلة، وتحقيق النصر.

كما نوهت الكلمات إلى أن نوروز هو يوم الحساب، ومن أجل ذلك لا بد من تحقيق الوحدة الوطنية بقوة ومحاسبة المتسلطين.

وفي كل الكلمات، تم التأكيد على أن السلطة الفاشية ستسقط في انتخابات 14 أيلول.

الاحتفالية انتهت بالاستماع إلى الموسيقا.