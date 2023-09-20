​​​​​​​رسائل مؤيدة ومساندة لانتفاضة Jin, Jiyan, Azadî

بعثت التنظيمات والحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، بمناسبة السنوية الأولى لانتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî" في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، برسائل أبدت فيها تضامنها الكامل مع الانتفاضة التي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية في 16 أيلول عام 2022.

استهلت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي، حديثها باستذكار كافة ضحايا الانتفاضة الذين فقدوا حياتهم خلالها، ولفتت إلى أن "ثورة المرأة في روجهلات وإيران بدأت بجينا أميني ضد ذهنية النظام الحاكم في إيران القائم على فرض القيود والأحكام بحق المرأة".

أشارت وليدة بوطي إلى تأثّر النساء بشكل كبير بفكر القائد عبد الله أوجلان، في إشارتها إلى تبنّي النساء في روجهلات لشعار Jin, Jiyan, Azadî، (المرأة، الحياة، الحرية)، وذكرت قائلة: "في عام 2010، كتبت الشهيدة شيرين علمهوري على جدران سجون الدولة الإيرانية شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي، دعم مؤتمر ستار الكامل لانتفاضة المرأة في روجهلات وإيران، ودعت التنظيمات النسائية الأخرى إلى مساندتها ودعمها.

تمرير جنولوجيا إلى روجهلات

من جانبها، ذكرت عضوة قسم العلاقات في مركز أبحاث جنولوجيا، روجيان حسين، وضع النساء في روجهلات وإيران قبل الانتفاضة، من هضم للحقوق وفرض للقيود.

وقالت: "النساء في روجهلات رفضن البقاء تحت ظل النظام الإيراني، ورأين في مقتل جينا أميني فرصة لإعلان خروجهن في احتجاجات مطالبة بالحرية والديمقراطية"، واجهتها الدولة الإيرانية بالقمع والاعتقال والقتل.

ووجدت روجيان حسين في انتفاضة روجهلات كردستان وإيران العماد الأساسي لتنظيم المرأة والمطالبة بحقوقها وعدم القبول بما يفرض عليها، مشيرة إلى أن الاحتجاجات المندلعة في السويداء بمشاركة المرأة، ومقاومة النساء في أفغانستان اكتسبت جميعها القوة من انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî.

عن كيفية مشاركة مركز أبحاث جنولوجيا في الانتفاضة، قالت روجيان: "سنعمل على تمرير جنولوجيا إلى روجهلات كردستان لإسناد وتأمين ديمومة انتفاضة النساء وتنظيمهن حتى يتحررن من جميع القيود".

المرأة أساس الثورات

بينما دعت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية، يلدز ماركو، جميع النساء حول العالم إلى توحيد صفوفهن لمنع تكرار سيناريو مقتل جينا أميني، عبر رفع وتيرة النضال وتطبيق حقيقة Jin, Jiyan, Azadî.

من جانبها، قالت رئيسة اتحاد المرأة الأرمنية، أناهيت قصبيان، إن المرأة كانت ولا تزال أساس الثورات في العالم، مشيرة إلى أن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هي مثال للعالم أجمع.

وأبدت أناهيت باسم الاتحاد مساندتها لانتفاضة روجهلات ودعتهم إلى الاستمرار فيها.

في حين رأت عضوة مكتب العلاقات بمجلس المرأة السورية (فرع حلب)، ريهام محمد، أن النساء الرياديات اللواتي أطلقن انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî، هنّ نساء واعيات منظمات قويات يحتذى بهن في قيادة المجتمعات نحو التحرر.

وأكدت: "مجلس المرأة السورية مستعد دائماً للوقوف بجانب النساء في خططهن ومشاريعهن نحو التحرر".

وشددت بالقول: "على المرأة أن تتسلح بالوعي بالدرجة الأولى، وثانياً أن تدرك تماماً حقيقة شعارها حتى تتمكن من تنظيم نفسها والتحرر من القيود التي تكبلها".

(ي م)

ANHA