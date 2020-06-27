​​​​​​​رسائل مصرية صارمة لتركيا واتفاق إثيوبي مصري سوداني بخصوص سد النهضة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى رسائل مصر الواضحة ضد تركيا، وكذلك تخفيف حدة التوتر بين الأولى وأثيوبيا، وكذلك سيطرة مجموعات روسية على حقوق النفط في ليبيا.

العرب نيوز: السيسي يوجه رسالة حادة وواضحة إلى تركيا بشأن ليبيا

صحيفة العرب نيوز السعودية تطرقت إلى الأزمة الليبية ورسالة السيسي إلى تركيا وقالت "إن رسالة القاهرة إلى تركيا واضحة للغاية: أي عمل يهدد أمن ليبيا واستقرارها هو أيضاً تهديد لمصر، وإن تدفق الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا إلى ليبيا لا يعني أي شيء سوى هجوم على الأمن القومي لمصر، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عسكرياً مباشراً.

وكانت هذه هي الرسالة التي أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيصالها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه الليبي فايز السراج.

وبينما التقى بعض جنوده مع شيوخ القبائل الليبية في المنطقة العسكرية الغربية بالقرب من الحدود الليبية يوم السبت الماضي، رسم السيسي خطوطاً حمراء بشأن الوضع في ليبيا، وأشار إلى حتمية وشرعية التدخل المصري في ليبيا، لأن الوضع هناك يشكل تهديداً لأمن بلاده.

وكانت رسائل السيسي حادة، والتي جاءت بعد فترة طويلة من الهدوء والصبر والانتظار، وكما جاءت الرسائل بعد مبادرة القاهرة الهامة لوقف إراقة الدماء وتصاعد العنف بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة السراج المدعومة من أنقرة.

وكما كانت الرسائل ذكية للغاية، حيث ألقى السيسي حجراً ضخمًا في بحيرة راكدة جداً بعد الهدوء السابق والصمت بشأن الصراع في ليبيا، وربما كان السيسي قد ألقى بهذا الحجر كدعوة إيقاظ للمجتمع الدولي، لاتخاذ موقف بشأن الوضع في ليبيا، التي تتعرض ثروتها ووجودها للخطر بسبب الصراع الداخلي والتدخل التركي".

الواشنطن تايمز: مصر والسودان: إثيوبيا لن تملأ السد المتنازع عليه قبل الاتفاق

وتطرقاً إلى أزمة سد إثيوبيا قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "اتفق قادة مصر والسودان وإثيوبيا على أن الأخيرة سوف تمتنع عن ملء سدها الكهرومائي الجديد على النيل الأزرق الشهر المقبل، والعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن استخدام مياه النهر.

وكان هذا الإعلان بمثابة تأجيل متواضع بعد أسابيع من الخطابات العدائية وتصاعد التوترات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليار دولار، والذي تعهدت إثيوبيا ببدء ملئه في بداية موسم الأمطار في حزيران/يوليو.

ولم يصدر تعليق فوري من إثيوبيا على الاتفاقية، بخلاف تغريدة لرئيس الوزراء أبي أحمد وصفت مناقشة قمة الاتحاد الأفريقي حول السد بأنها "مثمرة".

وول ستريت جورنال: يساعد المقاتلون الروس في تشديد سيطرة حفتر على أكبر حقل نفطي في ليبيا

أما صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية فقالت "قال مسؤولون أوروبيون وليبيون إن مرتزقة مرتبطين بالحكومة الروسية انضموا إلى جانب مجموعات عسكرية للسيطرة على أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أثار احتجاجات أمريكية على التدخل الأجنبي في أكثر الصناعات استراتيجية في البلاد.

بدعم من المرتزقة المرتبطين بالكرملين، سيتمكن خليفة حفتر من حرمان الحكومة المعترف بها دولياً من الإيرادات.

وقال مسؤولون إن قافلة من المركبات التي تقل مرتزقة روس وسودانيين دخلت حقل شرارة الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا في وقت متأخر من يوم الخميس، وانضمت إلى مجموعات موالية لقائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق ليبيا خليفة حفتر.

(ع م)