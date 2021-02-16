​​​​​​​رسائل من الرقة إلى القائد أوجلان

وكان في استقبال الأهالي لاستلام الرسائل منهم "لجنة حريّة القائد عبد الله أوجلان" ضمن إدارة المرأة في الرقة، والمؤلفة من 11 شخصاً من أهالي الرقة، والتي ستسلم الرسائل بدورها إلى اللجنة المركزية في شمال وشرق سوريا.

وقد شارك في كتابة هذه الرسائل المئات من أهالي الرقة نساء ورجالاً المطالبين بحرية القائد أوجلان، مؤكّدين من خلالها بأن الكثير من الشعوب تعرفت اليوم على مشروع وفكر القائد والتي انبثقت منه الحرية في شمال وشرق سوريا.

وكما استنكرت الرسائل "اليوم الأسود" الذي حل على الشرق الأوسط عندما اختطف القائد أوجلان ضمن مؤامرة دولية، مؤكّدين في الوقت ذاته أن فكر أوجلان اليوم تعمم في مشارق الأرض ومغاربها، وباتت الشعوب تتبنّى ولادة هذا المشروع الديمقراطية المتمثل بالأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، كما أكدوا أنّ الأسر ليس بالجسد وإنما بالفكر، وأن أوجلان حرر نفسه عبر فكره.

إحدى المشاركات في كتابة هذه الرسائل من أهالي مدينة الرقة شيرين كدرو قالت: " لا يوجد قائد يضحي من أجل مشروع ينادي بالسلام مثلما فعل القائد أوجلان، فأقل ما يمكن أن نقوم به هو القيام بجمع رسائل تحمل في طياتها أمنياتنا وتعبر عن مدى ارتباطنا بالقائد ومشروعه".

من جانبها تحدثت المواطنة تسنيم النجار، وقالت: "وجهت هذه الرسائل للقائد عبد الله أوجلان، وقد تضمّنت عدة عبارات قد أثرت فينا بشكل خاص، وتخطّت المئات لكي نتضامن مع قائد عظيم ومفكر أممي كرّس حياته لحرية الشعوب المظلومة والمرأة بشكل خاص".

(ر ع/ل)

ANHA