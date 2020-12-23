​​​​​​​Rojnews : سلطات PDK  ترحّل الكُرد الفارّين من بطش تركيا إلى خارج حدودها

ونقلت وكالة Rojnews عن مصادر خاصّة، أنّ مواطني شمال كردستان الذين هُجّروا من مناطقهم، جرّاء الجرائم التركية إلى محافظة دهوك في جنوب كردستان ، يتمّ ترحيلهم من قبل سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني إلى خارج الحدود.

وبحسب المعلومات فقد تمّ الإعلان عن قرار ترحيل أربعة عشر مواطناً، وحتى الآن تمّ ترحيل ثلاثة أشخاص.

وبحسب الوكالة فقد زادت سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك مؤخّراً من ضغوطاتها على مواطني شمال كردستان في زاخو ودهوك.

وقالت المصادر ذاتها: إنّ أسايش دهوك استدعت حتى الآن أربعة عشر مواطناً من شمال كردستان، وطلبت منهم مغادرة جنوب كردستان.

وإنّ معظم المواطنين الذين تمّ تهديدهم، وطُلب منهم مغادرة جنوب كردستان، هم من المقيمين في منطقة زاخو بدهوك، وبحسب المصادر، فقد تمّ ترحيل حتى الآن ثلاثة مواطنين من أصل أربعة عشر تلقّوا أوامر المغادرة، كما وصل العديد من الأشخاص إلى هولير، ولا يزال وضع الآخرين غير واضح.

وقال المصدر: إنّ مسؤولين في الأسايش أبلغوا المواطنين "إمّا أن تعودوا إلى شمال كردستان وتركيا أو ستعبرون إلى غرب كردستان".

وقد تمّ ترحيل ثلاثة أشخاص إلى روج آفا حتى الآن.