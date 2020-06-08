​​​​​​​رمزية محمد: تركيا تعادي المرأة المنادية بالديمقراطية

اعتقلت السلطات التركية في 5 حزيران الجاري البرلمانييْن عن حزب الشعوب الديمقراطي في باكور كردستان، ليلى كوفن وموسى فارس، وذلك بعد ساعات من سحب حق العضوية البرلمانية منهما.

ولاقى الحدث سخطاً جماهيرياً في كردستان وأوروبا، وخاصة اعتقال البرلمانية ليلى كوفن التي دخلت في إضراب عن الطعام في الثامن من تشرين الثاني عام 2018، استمر مدة 200 يوماً، واستطاعت لفت انتباه آلاف المنادين بالحرية في العالم إلى نضالها.

عضوة منسقية مؤتمر ستار رمزية محمد، انتقدت سياسة وذهنية النظام التركي تجاه النساء وخاصة الكرديات المناديات بالحرية والديمقراطية في باكور كردستان.

وقالت رمزية محمد في تصريح لوكالتنا إن هجمات الدولة التركية قد ازدادت في الآونة الأخيرة على المؤسسات والحركات الكردية، وخاصة مؤسسات المرأة، وأشارت إلى أن مثل هذه الهجمات ليست جديدة على النظام التركي خاصة فيما يتعلق باستهدافه للمرأة.

وأشارت رمزية، إلى أن النضال والثورة التي تطورت في الأعوام الأخيرة كانت بفضل قيادة المرأة، وتحقيقها لإنجازات عظيمة وتاريخية في سبيل تحقيق حريتها، وقالت إنه تم تأسيس تنظيم كبير للمرأة في باكور كردستان وروج آفا.

وأوضحت أن انتهاكات تركيا تزداد بحق المرأة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد اعتقال البرلمانية ليلى كوفن التي تم إسقاط حصانتها البرلمانية واعتقالها بعد ذلك بساعات.

سياسة فاشية ضد المرأة

وبيّنت رمزية محمد أن الدولة الفاشية التركية ليس لديها أدنى مشكلة في إيقاف عضوية برلماني واعتقاله، إذا كان كردياً، فكيف إذا ما كانت امرأة كردية، وأضافت "ما تمارسه السلطات التركية يوضح السياسات الفاشية والقذرة ضد الشعب الكردي والمرأة السياسية على وجه الخصوص".

وأشارت إلى أن ليلى كوفن عبر إضرابها عن الطعام الذي استمر 200 يوماً، وامتلاكها إرادة قوية في مسيرة النضال، أصبحت قدوة لمعظم نساء العالم، وقالت "استطاعت ليلى كوفن أن توحد الآلاف من النساء حولها، واعتبرت ذلك تجمعاً نحو التنظيم النسائي لتصل المرأة إلى حريتها".

وأوضحت رمزية محمد أن سياسة الدولة التركية لا تقف عند اعتقال السياسيات، بل تواصل الهجوم على مؤسساتها وحظر الحركات النسائية في باكور كردستان وإيقاف الناشطات فيه.

وأكدت أن معاداة النظام التركي للإعلام عبر إغلاق المؤسسات الإعلامية، والحركات النسائية هو معاداة للديمقراطية، وأضافت "الحكومة التركية تقضي على كل من يقف في وجهها، ويطالب بحقه وحريته".

سياسات تركيا تهدف لتفكيك التنظيم النسائي

وربطت رمزية سياسة النظام التركي بالجرائم التي يرتكبها في المناطق المحتلة في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وقالت "سياستها تهدف إلى تفكيك التنظيم النسائي في المنطقة وضرب مشروع أخوة الشعوب".

وأكدت رمزية محمد استمرارهن في المقاومة لإيصال صوت السياسيات في المعتقلات التركية إلى الرأي العالمي، وتحرير النساء من المناطق المحتلة، وهزيمة الفاشية والاحتلال عبر النضال والتنظيم.

وفي نهاية حديثها، دعت عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد، كافة النساء في المنظمات والحركات النسائية وخاصة في أوروبا إلى لعب دورهن في الضغط على المنظمات والمؤسسات العالمية للتدخل لإيقاف النظام التركي.

(ح)

ANHA