​​​​​​​رمزية محمد :المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقق انتصاراً لكافة النساء

وكان قد انعقد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "بالوحدة النسائية سنحقق الثورة الديمقراطية" في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومي (30 و31 تموز المنصرم)، وذلك بعد نحو 8 سنوات من انعقاد المؤتمر الأول عام 2013 في مدينة آمد بباكور كردستان.

وحضر المؤتمر حوالي مئة شخصية ومندوبة عن الجمعيات النسائية من لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر وفلسطين وأفغانستان والجزائر وتونس وكردستان وتركيا وإيران، وتركزت جلساته حول الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة خاصة، من حروب وصراعات ونزاعات كانت النساء فيها ضحايا من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تداعيات هذه الأزمات على النساء، من تهجير قسري وسبي واغتيال ونزوح وارتفاع نسب العنف.

الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، باركت المؤتمر على الشهيدات من أجل الحرية، وعدّت انعقاده في هذا الوقت بمثابة انتصار كبير لكافة النساء.

وقالت لوكالتنا "النقاشات التي جرت خلاله اتخذت منحىً إيجابياً حول أهداف وشعار المؤتمر، حيث أثبتت النساء المشاركات في المؤتمر تحالفهن من خلال نقاشاتهن".

التعريف بثورة المرأة في روج آفا من أولويات نقاشات المؤتمر

وبيّنت رمزية محمد أن حوالي المئة امرأة شاركت في المؤتمر من بلدان مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما لم تتمكن عدد من النساء الفلسطينيات والأفغانيات بالإضافة إلى نساء باكور كردستان من حضور المؤتمر نتيجة الوضع الأمني، مؤكدة أن المؤتمر "آتى ثماره وحقق انتصاراً لكافة النساء المشاركات منهن وغير المشاركات".

وعن النقاش الذي جرى في المؤتمر، قالت رمزية "تناول المؤتمر في يومه الأول التجارب السياسية والثقافية والاجتماعية التي واجهتها كل منظمة نسائية في الشرق الأوسط أثناء عملها، بالإضافة إلى كيفية مواجهة الذهنية الذكورية المفروضة على المرأة، وما حققته المرأة خلال الثورات التي انطلقت في بعض البلدان، بالإضافة للتطرق إلى نضال المرأة تجاه العنف الممارس ضدها، وكيفية حماية المرأة لثقافة منطقتها".

كما جرت النقاشات في المؤتمر حول تجربة الثورة في شمال وشرق سوريا والتي عرفت بـ "ثورة المرأة"، وحول ذلك قالت رمزية محمد "لم تسمع بعض النساء بنضال المرأة في شمال وشرق سوريا بعد، ولكن بعد اطلاعهن على ما حققته المرأة هناك أكدت بعض الشخصيات النسائية على زيارة المنطقة للتعرف على ثورة المرأة عن قرب".

القرارات والتوصيات

وخرج المؤتمر في ختامه بجملة من التوصيات والقرارات المهمة، أهمها تشكيل لجنة نسائية إقليمية، تشمل ممثلات على المستوى الوطني، معنية بتحديد الرؤية والأهداف واستراتيجية العمل، وصياغة خريطة الطريق، وذلك خلال مدة زمنية أقصاها 6 أشهر.

أيضاً بناء تحالف نسائي إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتبنى رؤية نسائية استراتيجية شاملة، وتكاتف الجهود من أجل التصدي لجميع أنواع الاحتلال وإبادة النساء والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والاغتيالات السياسية وتفشي الأميّة والفقر والبطالة والتهميش والإقصاء ومكافحة الذهنية الذكورية السلطوية بكل أدواتها ومؤسساتها وانعكاساتها على أوضاع النساء.

(س و)

ANHA