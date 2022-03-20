​​​​​​​رمزي كارتال: بظهور حزب العمال الكردستاني تحول نوروز إلى رمز للمقاومة والنصر

أوضح الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال في تصريح لوكالتنا أنهم يستقبلون نوروز عام 2022، بدخول نضال حزب العمال الكردستاني عامه الـ 50، وقال: "القائد عبد الله أوجلان ومجموعة من رفاقه، وقبل 49 عاماً، أي في نوروز عام 1973، بدأوا النضال ضد الاحتلال. وتحديد هذا اليوم للبدء بالنضال له معاني وقيمة كبيرة بالنسبة للشعب الكردي وأعطى أهمية كبيرة لنوروز؛ النضال والمقاومة من أجل الشعب الكردي وبناء حزب العمال الكردستاني بدأ في مثل هذا اليوم".

أشار رمزي كارتال إلى وجود فارق كبير بين نوروز قبل تأسيس حزب العمال الكردستاني وبعده، وقال: "بدأ القائد عبد الله أوجلان بمسيرة المقاومة في نوروز، وبعده شهداء نوروز في سجن آمد عام 1982 بقيادة كاوا العصر مظلوم دوغان، وبعده زكية التان ورهشان وبيرفان، روناهي، وسما كوزل. بمقاومة حزب العمال الكردستاني وشهداء حرية كردستان تحول نوروز إلى رمز للمقاومة والحرية من أجل الشعب الكردستاني".

ظهور حزب العمال الكردستاني حوّل نوروز إلى رمز للمقاومة والنصر

وتابع رمزي كارتال: "قبل ظهور حزب العمال الكردستاني ونتيجة الضغوطات والممارسات التي اتبعتها الدول المحتلة لكردستان ضد الشعب الكردي خرج نوروز من مضمونه ولم يكن هناك شيء يتعلق بقيم نوروز، لكن مع ظهور حزب العمال الكردستاني والمقاومة التي أبديت في السجون تحول نوروز إلى رمز للمقاومة والنصر".

أكد رمزي كارتال أنّ المقاومة التي أبداها كاوا العصر مظلوم دوغان في سجن آمد تحولت إلى ركيزة أساسية للمقاومة بين عموم الشعب الكردي والمناضلين، وقال: "مظلوم دوغان في سجن آمد ورغم قلة الإمكانات والتعذيب الذي كان يتعرض ناضل من أجل حرية شعبه، وكان على دراية أنّ حزب العمال الكردستاني سيقود الشعب الكردي إلى الحرية، لذلك حمل شعلة الحرية وأوقد النار في جسده في نوروز 1982، وأعقبه إعلان الحزب قفزة 15 آب عام 1984، ليتطور نضال الحزب في عموم كردستان عاماً بعد عام".

الشعب الذي تحلى بإرادة مظلوم دوغان لم يرضخ للعدو

ونوه رمزي كارتال إلى أنّ الدول المحتلة لكردستان سعت جاهدةً من أجل القضاء على نضال الشعب الكردي في شخص حزب العمال الكردستاني والقائد عبد الله أوجلان، وشنت هجمات كبيرة ضد الحزب، وبشكل خاص أثناء احتفاليات عيد نوروز، وقال: "إن الإرادة التي تحلى بها الشعب الكردي نابعة من إرادة مظلوم دوغان، لم يرضخ الشعب الكردي للعدو بل قاوم وناضل وأحيا نوروز بكثافة ليتوهج عاماً بعد عام، والوصول إلى مرحلة الظفر بالحرية".

مقاومة القائد عبد الله أوجلان والكريلا مقاومتان تاريخيتان في تاريخ شعبنا

وأكد رمزي كارتال أنّ مقاومة القائد عبد الله أوجلان التاريخية في سجن إمرالي، ومقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) عام 2021، أفشلتا مخططات دولة الاحتلال التركي وهجماته التي استخدمت فيها تقنيات عسكرية حديثة، وقال: "مقاومة القائد عبد الله أوجلان والكريلا مقاومة تاريخية في تاريخ شعبنا، منحت الأمل والقوى والإرادة لشعبنا، وبهذه المعنويات دخل شعبنا عام 2022".

أوضح رمزي كارتال "هنا يجب أن نتحدث بوضوح وبشفافية، عن المقاومة التي أبداها القائد عبد الله أوجلان وقوات الدفاع الشعبي والشعب الكردي والتي أدخلت دولة الاحتلال التركي في أزمة حقيقية لا تستطيع التخلص منها، لذلك نقول لشعبنا إن هذا العام هو عام القضاء على الفاشية، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ويجب على شعبنا تنظيم نفسه على هذا الأساس، وإن ينضم عموم شعبنا إلى احتفاليات نوروز، لإيصال رسالة إلى عموم القوى العالمية مفادها أن نوروز هذا العام هو نوروز الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

يجب أن ننظم نفسنا أساس تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

وأشار رمزي كارتال إلى أن: "عام 2022 يجب أن يكون عام الحرية الجسدية للقائد آبو، لذلك فإن نوروز هذا العام هو نوروز القائد آبو. لقد انضم عموم شعبنا بشكل حاشد إلى النشاطات التي أقيمت منذ بداية العام الحالي، بدءاً من النشاطات المنددة بالمؤامرة الدولية وصولاً إلى نشاطات 8 آذار، ويجب أن تستمر هذه النشاطات بهذه الكثافة".

وتوجه الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال برسالة إلى عموم الشعب الكردي والكردستاني، وقال: "رسالتنا لعموم شعبنا دون استثناء، عليهم أن ينظموا أنفسهم على أساس تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأن يضعوا مخططاً يومياً وشهرياً وسنوياً لأنفسهم على هذا الأساس. ماذا سأفعل من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان؟، كيف يمكن أن أنظم شعبي وأصدقاء الشعب الكردي للانضمام إلى هذه المرحلة؟، يجب أن ننظم بقوة وإرادة ووجدان لكي يكون عام 2022 عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

(ف)

ANHA