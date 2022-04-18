​​​​​​​رمزي كارتال: الديمقراطي الكردستاني يشكل خطراً كبيراً على الشعب الكردي ويجب إعلان نفير عام

شن جيش الاحتلال التركي هجوماً احتلالياً جديداً على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان بمشاركة مباشرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الهجوم جاء عقب لقاء جمع بين رئيس حكومة جنوب كردستان ورئيس الدولة الفاشية رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان في 15 نيسان.

الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب رمزي كارتال أوضح لوكالتنا، أن هجمات دولة الاحتلال التركي ضد مناطق جنوب كردستان الآن، تتم عبر مخطط مشترك بين دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكشف هذا المخطط قبل الآن عبر الإعلام. وقال: "هذه الهجمات هي استمرار للهجمات التي شنت عام 2015".

رمزي كارتال أشار إلى أنّ دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني حاولا تحقيق نتائج عبر الهجمات التي شنت في نيسان 2021، والمقاومة التي أبداها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) أفشلت تلك الهجمات المستمرة حتى الآن. وقال: "حكومة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية تعاني من أزمة حقيقة على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري، والمقاومة التي يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي تخنق هذه الحكومة. هناك انتخابات على الأبواب، لذلك تحاول حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية الآن تحقيق نتيجة من خلال هذا الهجوم وبالتالي إطالة عمرها والبقاء في السلطة".

الهجوم هو نتيجة اللقاء الأخير

وتطرق رمزي كارتال إلى اللقاءات التي تتم بين مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، وقال: "هناك اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي، والهجمات الأخيرة هي حصيلة اللقاء الأخير الذي تم بين مسرور البارزاني وأردوغان".

الديمقراطي الكردستاني استسلم بشكل كامل لدولة الاحتلال التركي

وأوضح رمزي كارتال أن الصور التي ظهرت خلال اللقاء أكدت وكأن رئيس حكومة جنوب كردستان هو عامل وتابع لدولة الاحتلال التركي وأردوغان. وقال: "اجتمع مسرور البرزاني ورئيس الاستخبارات التركية مع أردوغان، هذه الصور إثبات دامغ على استسلامه لدولة الاحتلال التركي، وعلى عموم الشعب الكردي والكردستاني أن يعلم جيداً أن الهجوم الأخير هو مخطط مشترك بين دولة الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني".

الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، أكد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني استسلم بشكل كامل لحكومة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، وقال: "هناك علاقات قديمة وعميقة بين الحزب الديمقراطي ودولة الاحتلال التركي. الآن لا يخفون علاقتهم وارتباطهم، بل على العكس يشهرون تعاونهم بشكل مباشر عبر هجماتهم المشتركة ضد قوات الدفاع الشعبي، وهذا بات واضحاً للشعب الكردي والكردستاني. الآن الحزب الديمقراطي الكردستاني يظهر نفسه على أنه قوة تابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية والحركة القومية".

يجب إعلان النفير العام

وشدد رمزي كارتال على ضرورة ألا تقف القوى والأحزاب والتنظيمات الكردستانية مكتوفة الأيدي حيال تعاون الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وقال: "الآن هناك طرفان أمامنا، الأول دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني الشعب الكردي، لذلك على عموم القوى الكردي والكردستاني والمثقفين والكتاب والشبيبة إعلان النفير العام. لأن المخطط المحاك ضد الكرد من قبل الدولة التركية والديمقراطي الكردستاني إن وصل لمبتغاه سيكون له تداعيات خطيرة على كافة أجزاء كردستان".

ولفت رمزي كارتال إلى أن دولة الاحتلال التركي الآن تغلغلت في كافة مفاصل جنوب كردستان، ويعاني أبناء جنوب كردستان من هذا التغلغل، ووضع معيشي مزر أدى لحدوث هجرة. هناك اتفاقية النفط المبرمة بين الديمقراطي ودولة الاحتلال والآن يحاولون إبرام اتفاقية حول الغاز، وقال: "هذه الاتفاقية ليس لها أية فائدة على الشعب الكردي".

وكرر الرئيس المشترك لمؤتمر الشعب، رمزي كارتال نداءه لكافة القوى والأحزاب الكردية والكردستانية وأصدقاء الكرد، والمثقفين والكتاب والفنانين وعموم الشعب الكردي ضرورة إعلان النفير العام، وقال: "منذ سبع سنوات وتشن دولة الاحتلال التركي وعبر مخطط مشترك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات مستمرة ضد حركة حرية كردستان، والآن وصلت لمرحلة تهدد عموم الشعب الكردي".

وشدد رمزي كارتال على ضرورة أن يدرك الشعب الكردي أن دولة الاحتلال التركي هي العدو الرئيسي للشعب الكردي والكردستاني، وكافة مكتسبات الشعب الكردستاني هي في خطر الآن، وقال: "على كافة القوى السياسية والتنظيمات المدنية والاجتماعية الشبابية في كردستان وأصدقاء الشعب الكردي الوقوف بوجه دولة الاحتلال التركي وأعوانه من الحزب الديمقراطي الكردستاني، والوقوف بوجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الواضحة للعلن، هذه الخيانة غير مقبولة. الحزب الديمقراطي الذي استسلم لدولة الاحتلال التركي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً واستخباراتياً يشكل خطراً كبيراً على الشعب الكردي والكردستاني، حان وقت الانتفاضة وإعلان النفير العام. يتطلب من الآن الإعلان عن نفير عام مماثل للنفير الذي تم الإعلان عنه من أجل كوباني".

(ك)

ANHA