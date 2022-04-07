​​​​​​​رخيصة وبجودة عالية.. مواطنون يشيدون بافتتاح السوق المؤقت في عامودا

تسعى الإدارة الذاتية إلى دعم ومساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم اللازمة وتوفيرها بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة وسوريا عامة لأزمة اقتصادية وغلاء في أسعار المواد في الأسواق.

فمع حلول شهر رمضان، باشرت غرفة الصناعة لشمال وشرق سوريا افتتاح السوق المؤقت في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو للتسوق المباشر من المنتج إلى المستهلك، وذلك في الـ 30 آذار/ مارس المنصرم.

خطوة إيجابية

في هذا الصدد، قال المواطن عماد حسين من ناحية عامودا، أن افتتاح هذا السوق يعد خطوة إيجابية لجميع المواطنين خلال شهر رمضان، وأضاف: "هناك فرق كبير في أسعار السوق المباشر والمحلات التجارية في الأسواق الأخرى، فيما يمتاز هذا السوق بأن البضاعة المعروضة فيه ذات جودة عالية".

ويهدف السوق المباشر، بحسب اللجنة التحضيرية، إلى توفير المواد والسلع بأسعار تناسب المستهلك ومنع الاحتكار خلال شهر رمضان، وللتشجيع على الاكتفاء والاعتماد على الصناعة المحلية.

نوه حسين إلى استغلال التجار لأسعار المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان، ويقول: "معظم التجار في الأسواق يرفعون أسعار المواد بشكل مبالغ خلال هذا الشهر بحجة ارتفاع سعر الدولار وإغلاق المعابر، لذلك فإن افتتاح هذا السوق سيساهم في مساعدتنا".

وطالب المواطن عماد حسين في ختام حديثه بتوسيع سوق التسوق المباشر بشكل أكبر عبر إضافة مواد غذائية أخرى إليه.

ويشمل السوق على المواد الغذائية التالية: (زيت الزيتون، الرز، البرغل، المعلبات الصناعية، البهارات، الحلوى، المربى، دبس البندورة، المنظفات المنزلية، الشاي، القهوة)

"إضافة عدة معامل أخرى إليها"

أما مسؤولة السوق والإدارية في غرفة الصناعة بناحية عامودا، هيلدا شندي، أشارت إلى الإقبال الكبير لأهالي مقاطعة قامشلو على السوق، وقالت: "تباع المواد ضمن السوق بسعر التكلفة، ولذلك هناك إقبال كبير للأهالي عليه"، مؤكدة: "سيبقى السوق مفتوحاً إلى نهاية شهر رمضان".

ويقع السوق في ساحة الشهيد جهاد بالناحية، إذ يفتتح أبوابه للمواطنين من الساحة الـ20:00 ولغاية الساعة الـ 00:00.

هيلدا وضحت أن السوق يعرض مواد غذائية ومنظفات، فيما من المزمع توسيع قائمة المواد المعروضة في فترة لاحقة.

من جانبه، أكد صاحب معمل للسكاكر، أكرم القاسم، بأنهم شاركوا في سوق التسوق المباشر لمساعدة الأهالي في شهر رمضان، من خلال بيع المواد بسعر التكلفة، وقال: "أسعار المواد في هذا السوق مناسبة لجميع المواطنين، وسنشارك فيه إلى نهاية هذا الشهر".

توسيع السوق

بدورها، دعت المواطنة، إلهام محمد من ناحية عامودا، جميع الأهالي لارتياد هذا السوق وشراء احتياجاتهم منه، وبيّنت: "ينقص السوق البعض من المواد الغذائية الأولية، لذلك نأمل من الجهات المعنية توسيع هذه الخطوة الإيجابية بشكل أكبر".

إلهام محمد طالبت في ختام حديثها، بتشكيل لجنة رقابة للحد من استغلال واحتكار التجار لأسعار المواد في الأسواق الأخرى أيضاً.

(آ)

ANHA