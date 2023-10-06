​​​​​​​RJAK تدعو الشعب الكردستاني للانتفاضة ضد هجمات تركيا

أصدرت منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK)، بياناً كتابياً، أدانت فيه هجمات الاحتلال التركي على مناطق في شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان الذي نقلته وكالة روج نيوز ما يلي:

إننا ندعو كل أبناء شعبنا الوطني، وفي مقدمتهم النساء، للنزول إلى الشوارع، لقد حان الوقت لإدانة هذه الهجمات الوحشية وإظهار موقف صارم، وعلى الرغم من أن الدول القومية التي هي نتاج العقلية الذكورية قد فرقتنا بأسوار وجدران، إلا أننا شعب شريف وقدمنا تضحيات كبيرة، وإننا لا نقبل بهجمات الدولة التركية المحتلة، ونقول مرة أخرى أننا سنكون مع شعب غرب كردستان، وستختنق الدولة التركية الفاشية في النهاية بغضب النساء والشعب الكردي المضطهد.

إن التزام الصمت في مواجهة الهجمات هو إضفاء الطابع الرسمي على احتلال إقليم كردستان، ومن أجل تحقيق الحلم الجديد للعثمانيين، زاد الزعيم الفاشي أردوغان من هجماته الأخيرة، باستهداف حدود الميثاق الملي في الذكرى السنوية المائة لتأسيس الجمهورية.

إننا ندعو جميع أبناء إقليم كردستان وخاصة القوى السياسية، ونقول لهم إن التزامكم الصمت أمام هجمات الإبادة الجماعية هذه بحق الشعب الكردي اليوم، والصمت أمام الحرب ضد شعب غرب كردستان، يعني الموافقة على الاحتلال الرسمي لإقليم كردستان، وعلى الجميع أن يعرفوا أنه أينما حقق الشعب الكردي إنجازات، أصبح هدفاً للدولة التركية الفاشية، ومن واجب الشعب الكردي كله وخاصة النساء حماية الإنجازات التي تم تحقيقها بتضحيات كبيرة.

يتمتع سكان الإقليم بمشاعر وطنية وقومية قوية جداً، وقد حان الوقت لشعب إقليم كردستان أن يتخذ موقفاً ضد هؤلاء الفاشيين الذين يهدرون الدم الكردي.

نحن كمنظمة RJAK، ندعو الأمم المتحدة إلى عدم دعم الدولة التركية المحتلة، وعدم دعم جريمة الإبادة الجماعية هذه، إن الهدف من سياسة الاعتقال والاحتجاز والقمع للمجتمع الكردي في شمال كردستان هو تدمير المجتمع الكردي.

وتشنّ دولة الاحتلال التركي، منذ يوم أمس (4 تشرين الأول)، غارات جوية واسعة النطاق على غرب كردستان وشمال شرق سوريا، ويرتكبون في هذه الهجمات جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم أجمع، من خلال استهداف السكان المدنيين ونظم الحياة الاجتماعية. ومنذ الأمس، استهدفوا الأنظمة الكهربائية وخطوط الكهرباء والمصانع وغيرها في العديد من الأماكن وقتلوا العشرات من المدنيين، وتحاول الدولة التركية الفاشية، مثل الإمبراطورية العثمانية، كسر إرادة السكان المدنيين بهذه الهجمات وإجبارهم على الاستسلام من خلال فرض الجوع والعطش.

حربهم ليست مع حزب PKK، بل مع جميع الكرد والكردستانيين، وتعادي الدولة التركية المحتلة شعب شمال وجنوب كردستان وخاصة غرب كردستان، وتُظهر هجوم أنقرة كذريعة، فهي لا تحارب حزب العمال الكردستاني فقط، بل تحارب جميع الكرد وشعب كردستان، وإن هجمات الإبادة الجماعية هي جرائم ضد الإنسانية وندين بشدة هجمات الدولة التركية والإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي وخاصة شعب غرب كردستان، ويُعدّ تبرير الهجمات التي تعرضت لها غرب كردستان بالنشاط الفدائي الذي تم في أنقرة، محاولة لإضفاء الشرعية على جرائم دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي، بما في ذلك شعب غرب كردستان.

(س ع)