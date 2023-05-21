​​​​​​​RJAK تدعو الجيش العراقي إلى الانسحاب الفوري من مخمور

يحاول الجيش العراقي، منذ أمس السبت، إحاطة مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي)، بالأسلاك الشائكة ووضع الأبراج، عبر محاصرة المخيم بالمئات من قوات الجيش والمصفحات العسكرية.

على أثر ذلك، أصدرت منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) بياناً كتابياً، أدانت فيه هجمات الحكومة العراقية على مخمور وشددت على وجوب انسحاب القوات العراقية من مخمور.

وقالت منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK): "لا يمكن للدولة التركية الفاشية وشركائها كسر إرادة أهالي مخيم الشهيد رستم جودي، لهذا السبب يحاولون الآن استخدام أساليب لا إنسانية".

حيث أدانت بشدة هذا الهجوم، وعدّته "علامة على هزيمة قوات الاحتلال"، وقالت: "لقد خُلق الشعب الكردي على أساس ثقافة المقاومة والإرادة الحرة".

ودعت منظمة المرأة الحرة الكردستانية، الجيش العراقي إلى الانسحاب الفوري من مخمور. كما أكدت وقوفها إلى جانب الأهالي هناك.

(ي م)