​​​​​​​رحيل الشخصية الوطنية سعيد وادي شاكر

توفي اليوم الأربعاء، الشخصية الوطنية سعيد وادي شاكر عن عمر يناهز67 عاماً بعد صراع دام أكثر من 10 أعوام مع مرض القلب.

وينحدر شاكر من قرية عفريت التابعة لناحية الدرباسية، وهو والد لـ6 أبناء وابنة وحيدة.

يعتبر سعيد وادي شاكر من الشخصيات الوطنية المعروفة في مدينة الحسكة، حيث تعرف على نضال حركة التحرر الكردستانية في أوائل الثمانينات، وكرس حياته لخدمة قضيته الوطنية.

وعمل في العمل الجبهوي بمدينة الحسكة، وربى أبنائه على حب الوطن والدفاع عنه.

الشخصية الوطنية سعيد وادي شاكر والد لثلاثة شهداء في وحدات حماية الشعب، اثنان منهما استشهدا في قرية أبو فاس بناحية الشدادي أثناء تحريرها 2016 وهما "إدريس وشاهين"، أما ابنه محمد فقد استشهد بعدهما بشهرين إثر المرض.

ووري جثمان الشخصية الوطنية سعيد وادي شاكر في مزار قرية سورصوركه التابعة لناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة.

(ه إ/ م ح)

ANHA