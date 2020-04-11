​​​​​​​رغم وجود الآلات الزراعية الحديثة مزارعو الشهباء متشبثون بالمحراث التقليدي

يعتمد سكان مقاطعة الشهباء على القطاع الزراعي بشكل عام كمصدر أساسي للعيش، ومع قدوم موسم الزراعة وحراثة الأراضي بدأ أهالي المقاطعة بحراثة أراضيهم بالطرق التقليدية، وذلك عن طريق الدواب والمحراث التقليدي والتي تمارس إلى الآن للحصول على أرض رطبة ورخوة كما يقول الفلاحون.

الفلاح أحمد حسين من قرية علاوشة التابعة لمقاطعة الشهباء، يقود دفة الحصان أثناء حراثته للأرض المزروعة بالبطاطا والفول، حيث يبدأ بالعمل في حراثة الأرض من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة عصراً، يقول إنه لا يستخدم الجرارات الزراعية لأن الحراثة بالمحراث القديم يجعل الأرض رخوة ورطبة.

ويحرث في اليوم الواحد حوالي هكتارين ونصف بوساطة محراثه التقليدي.

والجدير بالذكر أن المزارعين يفضلون حراثة الأراضي المعدة لزراعة محصول البطاطا والفول، بوساطة المحراث التقليدي، لأن هذه الحراثة التقليدية تمنح الأرض الزراعية الطراوة والرطوبة اللازمتين لنمو المحاصيل بشكل أفضل، وبحسب الفلاحين يوجد في مقاطعة الشهباء أربع محارث تقليدية.

(ك)

ANHA