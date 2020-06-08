​​​​​​​رغم إعلان القاهرة حكومة الوفاق تهاجم مدينة سرت

واستقدمت قوات حكومة الوفاق ومرتزقة تركيا السوريين تعزيزات كبيرة من مصراتة إلى غرب سرت، تمهيداً لانطلاق مرحلة جديدة من المعارك التي تهدف إلى السيطرة على المدينة التي حررها الجيش الوطني مطلع هذا العام.

وفي المقابل عزز الجيش الليبي من قواته المتمركزة في محاور القتال بسرت وضواحيها بعناصر إضافية.

ويعني إعلان حكومة طرابلس انطلاق مرحلة جديدة من المعارك أنها غير معنية بالالتزام بوقف إطلاق النار، وهذا ما ردده مسؤولون في حكومة طرابلس.

وأمام ذلك أعلن الجيش الوطني أنه لن يقف مكتوف الأيدي، بل حذر من الرد وبقوة خاصة أن كافة مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنها الجيش سابقاً استغلتها تركيا لأجل نقل السلاح والمرتزقة.

هذا ودمّر الجيش الوطني الليبي اليوم حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه مدينة سرت.

(ش ع)