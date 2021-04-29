​​​​​​​رغم أزمة المحروقات.. اتفاق سوري عراقي مرتقب لتوريد الغاز إلى الأخير

وقال وزير النفط العراقي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره في حكومة دمشق بسام طعمة في بغداد، إن "ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري" وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأضاف أن "هناك اتفاقًا وشيكًا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق".

ومن جانبه أكد وزير النفط والثروات المعدنية في حكومة دمشق خلال المؤتمر أن "هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا".

وكان العراق قد ألغى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقدًا وقعه مع مجموعة تركية بقيادة تباو لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.

وجاء الحديث عن توقيع اتفاق بين بغداد ودمشق لتوريد الغاز إلى العراق، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مناطق سيطرة حكومة دمشق وبالأخص أزمة المحروقات.

(ش ع