​​​​​​​رغم التوتر.. روسيا تجري مناورة بحرية في البحر الأسود

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن البحرية قولها: إنّ السفن مرت عبر مضيق "كيرتش" في شبه جزيرة القرم، اليوم، ولم تذكر في بادئ الأمر المدة الزمنية التي سوف تستغرقها التدريبات.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في وقتٍ سابق، نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود، في أعقاب شكاوي من روسيا، لكن سبق أن أعلنت الأخيرة في خضم التوتر الجديد في منطقة الصراع شرقي أوكرانيا، عن عزمها إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود، وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك في إطار ذلك.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة "ريا نوفوستي" نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أنّ عمليات الشحن عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق المعتزم تطبيقه حتى 31 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتحدّث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أمس، عن "تطور مقلق للغاية"، ووفقًا لهذا المسؤول يمكن افتراض أن حقوق المرور المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سيتم تقييدها، وسيتم إعاقة الشحن الدولي، وطالبت وزارة الخارجية في كييف روسيا بضرورة ضمان المرور الدولي المجاني إلى موانئ بحر آزوف.

والجمعة، صعدت أوكرانيا من موقفها تجاه موسكو بطلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بضم بلاده للناتو في ظل التهديد الروسي، وحثّ الأوروبيين على ترجمة "الأقوال لأفعال".

وكان زعماء ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا قد دعوا روسيا إلى سحب قواتها المنتشرة على حدود أوكرانيا، لكن روسيا حشدت عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

(دع)