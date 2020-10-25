​​​​​​​رغم الرفض الدولي.. تركيا تواصل التصعيد في شرقي المتوسط

ومددت تركيا فترة عمليات المسح التي تجريها سفينتها "أوروتش رئيس" شرق المتوسط حتى الـ4 من الشهر القادم، خلال إخطار أصدرته البحرية التركية أمس السبت أكدت فيه أن "أوروتش رئيس" والسفينتين "أتامان" و"جنكيز خان" سيواصلون العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية.

وكانت البحرية التركية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر بأن السفينة "أوروك ريس" ستجري مسحاً زلزالياً في شرق البحر المتوسط اعتباراً من 12 حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ، وفي إخطار آخر أفادت بأن أعمال المسح في المنطقة ستستمر حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأمهل الاتحاد الأوروبي تركيا حتى كانون الأول/ ديسمبر" لمراجعة مقارباتها حيال شرقي المتوسط" وإلا سيفرض عليها العقوبات.

وتصاعد الخلاف بين تركيا وأوروبا في 10 آب/أغسطس الفائت حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان.

(س ر)